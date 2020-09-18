Пенза, , 11:36 — REGNUM В Пензенской области за сутки положительные тесты на COVID-19 получили еще 99 жителей региона. По состоянию на 18 сентября коронавирусная инфекция выявлена с начала пандемии у 9778 человек, сообщает общероссийский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Всего с момента начала наблюдения выздоровели 8444 пензенца, за сутки — 47 пациентов. Нарастающим итогом скончался 121 человек. Новой жертвой COVID-19 за последние сутки стал 66-летний мужчина. Об этом сообщила руководитель пресс-службы губернатора Дина Черёмушкина.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области по состоянию на 17 сентября коронавирусная инфекция выявлена с начала пандемии у 9679 человек, выздоровели 8397 пензенцев.

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