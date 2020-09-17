Пенза, , 11:02 — REGNUM В Пензенской области за сутки положительные тесты на COVID-19 получили еще 97 жителей региона. По состоянию на 17 сентября коронавирусная инфекция выявлена с начала пандемии у 9679 человек, сообщает общероссийский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация в регионах — трансляция»

Всего с начала пандемии выздоровели 8397 пензенцев, за сутки — 74 пациента. С момента начала наблюдения скончались 120 человек. За последние 24 часа новой жертвой COVID-19 стал 66-летний мужчина. Об этом сообщила руководитель пресс-службы губернатора Дина Черёмушкина.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области зарегистрирована смерть 66-летнего мужчины, который скончался от COVID-19. Причина смерти — коронавирусная инфекция, повлекшая осложнения в виде двусторонней пневмонии и острой язвы 12-перстной кишки.

Читайте также: В Пензенской области 120 человек скончались от COVID-19