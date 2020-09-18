Москва, , 10:32 — REGNUM Российские граждане так надеялись, что это будет адекватное правительство, мы хотели назвать его «правительством надежды» или «правительством социального прорыва», а приходится признать, что это «правительство ремонта», заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«То на борьбу с воронами на крыше Белого дома выделяют десятки миллионов рублей, то на ремонт их здания правительства РФ более 5 миллиардов рублей.

Как будто власти не понимают, что одной рукой накладывают новые налоги на промышленников, а другой ремонтируют себе кабинеты. Это отдает вопиющей социальной слепотой», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что реконструкция Дома правительства РФ на Краснопресненской набережной в Москве обойдётся в 5,27 млрд рублей.

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