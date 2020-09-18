Москва, 18 сентября 2020, 10:32 — REGNUM Российские граждане так надеялись, что это будет адекватное правительство, мы хотели назвать его «правительством надежды» или «правительством социального прорыва», а приходится признать, что это «правительство ремонта», заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.
Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что реконструкция Дома правительства РФ на Краснопресненской набережной в Москве обойдётся в 5,27 млрд рублей.
Читайте также: В Доме правительства РФ разрушается кровля, гаражи топит вода