Улан-Удэ, , 09:46 — REGNUM Школы в Бурятии, в которых обучается более тысячи детей, с понедельника, 21 сентября, частично переведут на дистанционное обучение. Об этом заявил в обращении к жителям глава республики Алексей Цыденов, сославшись на ухудшение ситуации с коронавирусом.

Дистанционное обучение © ИА REGNUM

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"30% учащихся будут переводиться на дистанционное образование. Это будет сменно, то есть сначала 30% одних классов, потом другие классы. Это будет чередование, для того чтобы снизить концентрацию детей, снизить возможные риски взаимного заражения», — отметил он.

По словам главы, в настоящее время из 147 тыс. школьников в республике коронавирус выявлен у 142 учеников.

Алексей Цыденов также призвал местных жителей соблюдать масочный режим везде — в общественном транспорте, магазинах и просто на улице.

Как сообщало ИА REGNUM, в республике в последние дни произошёл резкий всплеск подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова заявила, что такая ситуация прогнозировалась и прирост связан с началом учебного года.

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