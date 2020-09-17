Улан-Удэ, , 11:58 — REGNUM Министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова обратилась к жителям в связи с резким ростом новых носителей коронавируса. По её словам, почти двукратный прирост регистрируемых случаев связан с началом учебного года, и такая ситуация прогнозировалась.

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«Мы видим, что большое число контактов в школах. Сегодняшнее число связано с очагом в Хоринском районе. Продолжается сегодня работа по локализации очага в Тэгдинской школе», — отметила она.

Кроме того, с начала учебного года произошла вспышка в Кижингинском районе, где зарегистрировано 38 больных. По словам министра, в основном это воспитанники и сотрудники школы-интерната в посёлке Кижинга. В связи с этим в районе развернули дополнительные койки.

Также продолжают выявляться заражённые в школах Улан-Удэ. Наибольшее число зарегистрировано в школе №35. Все «контактные» классы переведены на дистанционное обучение.

Напомним, всего в республике на «дистанционку» в полном составе переведены учащиеся четырёх школ. Кроме того, как сообщало ИА REGNUM, на дистанционный режим работы перешла администрация Прибайкальского района республики после выявления коронавируса у одного из сотрудников.

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