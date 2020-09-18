Вашингтон, , 09:39 — REGNUM Глава PlayStation Джим Райан подтвердил, что консоль PS5 не сможет запускать игры с PS1, PS2 и PS3. Об этом 17 сентября сообщил портал DualShockers.

Райан отметил, что компания делала основной упор на совместимость с PS4. Запускать игры с консолей PS1, PS2 и PS3 не получится из-за множество новых технологий, внедрённых в PS5.

Напомним, консоли PlayStation 5 (PS5) поступят в продажу 12 ноября 2020 года. В России страту продаж ожидается 19 ноября 2020 года.

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