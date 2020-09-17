Кызыл, , 11:27 — REGNUM В Туве стали известны данные по смертности среди пациентов с коронавирусом за первую половину сентября. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, всего в этот период скончались десять человек с основным диагнозом COVID-19.

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В их числе четыре женщины и шесть мужчин. Большинство умерших были в возрасте 60 и больше лет. Одному пациенту было меньше 39 лет.

«Всего с начала эпидемии по Республике Тыва зафиксировано 95 случаев смерти с основным диагнозом COVID-19, в возрасте: 38−59 лет — 34, старше 60 лет — 61», — добавили в минздраве.

Как отмечается, республика в настоящее время находится на шестом месте среди регионов Сибирского федерального округа по смертности от COVID-19 к общему числу выявленных носителей.

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