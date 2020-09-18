Екатеринбург, , 06:37 — REGNUM В Екатеринбурге Следственный комитет начал проверку по факту сообщений в СМИ о хулиганском поведении ученика одной из школ. Об этом сообщает свердловское управление СКР.

Речь идёт о том, что ученик якобы нарушает права своих сверстников, а также педагогов. Также будет проверена реакция должностных лиц школы. Проверку ведёт следственный отдел по Верх-Исетскому району.

Как сообщало ИА REGNUM, на школьника-хулигана пожаловались родители учащихся. Они заявили, что многие просто боятся отпускать своих детей в школу, так как ещё до начала уроков их могут избить Граждане написали коллективную жалобу в управление образования Екатеринбурга и в полицию.

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