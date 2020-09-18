Улан-Удэ, , 05:44 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки выявлено 64 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев достигло 6208, из которых 3629 зарегистрированы в Улан-Удэ.

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"Успешно завершили лечение и выписались из больниц 5157 человек, умерло 60 человек. Проходят лечение в стационарах республики 414 больных. На амбулаторном лечении находится 577 пациентов», — отметили в штабе.

В реанимации остаются 24 тяжёлых пациента, из них 19 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Занятость коечного фонда достигла 49,8% — из 877 коек в больницах республики свободно 440.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения республики Евгения Лудупова обратилась к жителям в связи с резким ростом новых носителей коронавируса. По её словам, резкий прирост регистрируемых случаев связан с началом учебного года.

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