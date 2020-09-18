Бразилиа, , 01:33 — REGNUM Суточное количество выявленных случаев заражения новым коронавирусом в Бразилии составило 36 303, сообщается на сайте бразильского министерства здравоохранения.

Таким образом, с начала пандемии в стране зарегистрировали 4 455 386 фактов инфицирования SARS-CoV-2. При этом 3 753 082 человек уже выздоровели.

Кроме того, в Бразилии за последние 24 часа подтвердили 829 летальных исходов от осложнений, вызванных заболеванием COVID-19. Всего по это причине на территории страны скончались 134 935 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября, по данным ВОЗ, в мире число зафиксированных случаев заражения коронавирусом достигло 29 737 453.

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