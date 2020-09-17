Санкт-Петербург, , 22:31 — REGNUM В трех регионах Северо-Западного федерального округа летальность коронавирусной инфекции (процент умерших от количества заболевших) остается выше, чем в среднем по России. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 сентября в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

СЗФО, летальность COVID-19 на 17 сентября 2020 г ИЦК

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Среднероссийский показатель летальности от COVID-19 на текущей неделе равен 1,76%, для регионов Северо-Запада — 3,54%.

«На этой неделе в СЗФО три региона показывают летальность выше общероссийской (Санкт-Петербург, Архангельская и Новгородская области), остальные восемь — ниже этого показателя», — отметили в ИЦК.

Самый высокий уровень летальности по СЗФО и по России сохраняется в Санкт-Петербурге — 6,80%. На втором месте по этому показателю в РФ — Республика Дагестан (4,32%).

В восьми регионах СЗФО летальность превышает 1%: Архангельская область — 2,13%, Новгородская область — 1,80%, Калининградская область — 1,68%, Мурманская область 1,35%, Псковская область — 1,29%, Республика Коми — 1,28%, Ленинградская область — 1,23%, Вологодская область — 1,11%.

Только два региона Северо-Запада демонстрируют показатель ниже 1%: Республика Карелия — 0,45% и Ненецкий автономный округ (0%).

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