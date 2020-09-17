Москва, , 21:12 — REGNUM В Вооружённых силах России по состоянию на 17 сентября выявлено 474 военнослужащих с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в информационном бюллетене Министерства обороны.

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"В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период с марта месяца на текущие сутки установлено 474 военнослужащих с положительными результатами тестирования», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, на сегодняшний день шесть военнослужащих с коронавирусом находятся в состоянии средней тяжести, у остальных не наблюдается симптомов заболевания.

Сообщается также, что за последние сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 44 военнослужащих, общая численность выздоровевших в Вооружённых силах достигла 11 538 человек.

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