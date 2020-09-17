Москва, , 18:33 — REGNUM Прививки от гриппа в Москве сделали уже более миллиона человек. Об этом 17 сентября сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Глава города отметил, что на сегодняшний день в городе открыто порядка 450 пунктов прививок, в том числе около полусотни мобильных пунктов.

«Москвичи активно идут прививаться. Это очень правильно, хорошо, я выражаю благодарность всем, кто это своевременно сделал», — сказал он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в столичном управлении Роспотребнадзора, что спрос на прививки от гриппа в Москве вырос в 3,5 раза на фоне эпидемии коронавируса.

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