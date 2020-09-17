Калининград, , 16:54 — REGNUM Увеличение квоты для обучения иностранных студентов в российских вузах до 30 тысяч мест к 2024 году позволит университетам значительно расширить географию обучающихся. Об этом 17 сентября ИА REGNUM заявил ответственный секретарь Приемной комиссии БФУ им. И. Канта (вуз-участник проекта «5−100») Максим Лисогор.

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Он отметил, что квоты правительства РФ позволяют иностранцам учиться на бюджетных местах в российских вузах. Для достижения задач экспорта образования, которые стоят перед каждым вузом, увеличение квот для иностранных студентов — это хороший инструмент.

«Наш опыт работы с квотами исключительно позитивный. Этот инструмент позволяет университету значительно расширить географию обучающихся. Например, в этом году к нам приехали студенты из Франции, Италии и других стран. Тем более, что многие иностранные абитуриенты сознательно ищут возможность бесплатного получения образования, и сегодня у нас есть запрос на большее количество мест по квотам от самих абитуриентов», — отметил Лисогор.

Напомним, что 16 сентября в ходе выступления в Госдуме министр Валерий Фальков подчеркнул, что МИД и Россотрудничество поддержало Минобразования в решении увеличить квоты в 2021 году до 18 тысяч мест. «К 2024 году нужно их удвоить, чтобы у нас была квота на 30 тыс. мест для привлечения иностранцев», — сказал Фальков.