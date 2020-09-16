Москва, , 19:02 — REGNUM Минобрнауки намерено увеличить квоту для обучения иностранных студентов в российских вузах до 30 тыс. мест к 2024 году. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 сентября, об этом сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков в Госдуме.

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«Квоты в этом году у нас составили 15 тыс. мест, на будущий год нас поддержали МИД и Россотрудничество, мы хотим увеличить её на 3 тыс., а к 2024 году удвоить, чтобы у нас было квота на 30 тыс. мест для привлечения иностранцев», — сказал Фальков.

«Мы всегда рады студентам из стран ближнего зарубежья, из названных мною стран Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Киргизии, да и многих других, когда они поступают к нам, надо сказать, порядка 60% поступает как раз на инженерные специальности, направления», — добавил министр.