Вашингтон, , 14:55 — REGNUM Компания Christie's выставит на аукцион один из крупнейших скелетов тираннозавров в мире. Об этом 16 сентября сообщил журнал Barron's.

Скелет тираннозавра по имени Стэн состоит из 188 костей, а его стоимость оценивают в $6−8 млн. Аукцион пройдёт 6 октября 2020 года.

Напомним, Стэн получил своё имя в честь палеонтолога-любителя Стэна Сакрисона, который впервые обнаружил кости. Это произошло в 1987 году.

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