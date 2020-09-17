Токио, , 14:47 — REGNUM В России возможность оформить предварительный заказ на консоль PlayStation 5 обойдётся геймерам в пять тысяч рублей. Об этом 17 сентября сообщает «Игромания».

В момент выхода консоли геймеры, оплатившие предзаказ, получат соразмерную скидку. «Игромания» также отмечает, что некоторые магазины уже перестали предоставлять эту услугу из-за напора пользователей — среди них OZON и Sony Store.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, стали известны цены на консоль PlayStation 5 в России. Версия с дисководом будет стоить 46 999 рублей, а без него — 37 999 рублей.

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