Гамбург, Германия, , 13:49 — REGNUM В сети появился первый геймплейный трейлер приключенческой игры Leisure Larry: Wet Dreams Dry Twice. Его опубликовали 17 сентября на YouTube-канале издательства Assemble Entertainment.

В ролике показано, как главный герой игры Ларри Лаффер попадает на таинственный архипелаг и начинает поиски своей возлюбленной Фейт. Разработчики сообщают, что в ходе этого приключения протагонисту встретятся около 40 персонажей: как новых, так и старых знакомых.

Релиз Leisure Larry: Wet Dreams Dry Twice ожидается 15 октября 2020 года. Игра будет доступна на PC в сервисах Steam и GOG.

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