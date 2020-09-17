Ростов-на-Дону, , 13:44 — REGNUM Из-за скандала, который разгорелся по причине передачи слонёнка Эколь в Большой Московский госцирк, зоопарк Ростова-на-Дону исключён из Евроазиатской ассоциации зоопарков и аквариумов (EAZA). Сотрудничество с зоопарком и обмен животными прекращён. Об этом сообщила исполнительный секретарь союза Татьяна Вершинина.

«У нас же в ассоциации почти половина — европейские зоопарки. А европейцы к такому обращению с животными относятся серьёзно. И получилось, что большинство голосов. Российские зоопарки голосовали против исключения [зоопарка Ростова-на-Дону из ассоциации], европейские — за», — цитирует собеседницу портал 1rnd.ru.

ИА REGNUM напоминает, что ранее руководство зоопарка сообщило, что переезд слонёнка в цирк братьев Запашных был необходимостью. Все слоны должны в ближайшее время жить в слоновнике, при этом соединение Эколь с единственным самцом (её отцом) чревато непредсказуемыми последствиями для самки и её потомства. В список участников Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (EAZA) зоопарк был включён незадолго до скандала — в мае 2020 года.

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