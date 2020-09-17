Саратов, , 12:36 — REGNUM В территории Саратовской области снова зафиксирован летальный исход пациента, инфицированного коронавирусом. Очередным погибшим стал 63-летний мужчина, сообщает облминздрав.

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Пациенту интенсивное лечение начали оказывать после поступления в больницу на 10-й день заболевания. Мужчину госпитализировали в реанимацию с выраженным поражением легочной ткани и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Оказываемую медицинскую помощь осложняли сопутствующие заболевания — ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, хронический бронхит и кардиомиопатия. У пациента нарастала дыхательная, почечная и сердечно-сосудистая недостаточность. Спустя 11 суток нахождения в больнице мужчина скончался.

С момента начала наблюдения нарастающим итогом в Саратовской области скончались уже 89 пациентов.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратовской области по состоянию на 17 сентября коронавирус подтвержден у 14 115 человек, за сутки инфекцию выявили еще у 107 жителей региона. Выздоровели с начала пандемии 9269 человек, за сутки — 110 пациентов.

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