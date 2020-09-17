Саратов, , 09:06 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 17 сентября коронавирус подтвержден у 14 115 человек, за сутки инфекцию выявили еще у 107 жителей региона. Выздоровели с начала пандемии 9269 человек, за сутки — 110 пациентов. Всего скончались 88 саратовцев, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Среди новых инфицированных — 32 человека из числа контактных, в 75 случаях — заражение из неустановленных источников. Больше всего инфицированных среди лиц старше 60 лет — 51 человек, семь несовершеннолетних.

В лабораториях на сегодняшний день проведено более 412,2 тыс. исследований, за сутки — свыше 3,6 тыс. тестов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области ежедневно в ковидные госпитали поступают около 150 человек. За последние три месяца увеличилось в два раза число активных случаев заражения SARS-CoV-2.

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