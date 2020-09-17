Каир, , 11:35 — REGNUM Один из египетских бизнесменов Мохамед Габр рад открыть выставочный зал ремесел Юго-Восточной Азии в Каире, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

«Мы гордимся тем, что более 80% коллекций изделий ручной работы, представленных в выставочном зале, произведены в Индонезии», — говорится в заявлении Мохамеда Габра.

Оригинальные изделия ручной работы, сделанные в Индонезии, способны покорить сердца людей, как местных жителей Египта, так и туристов, отдыхающих в Египте.

«Египетские торговцы ремесленными изделиями покупают индонезийские продукты в выставочном зале, а затем перепродают их в различных туристических объектах в Египте», — заявил Мохамед Габр, который ведет бизнес с Индонезией уже 20 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, реализация бюджета восстановления национальной экономики Индонезии достигла 241,06 трлн рупий ($16 млрд) из общего бюджета в 695,2 трлн рупий ($46 млрд).

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