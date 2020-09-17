Екатеринбург, , 11:33 — REGNUM В Свердловской области выписали ещё 63 человек, у которых ранее диагностировали новую коронавирусную инфекцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Всего в регионе выписали уже 20 965 человек, переболевших COVID-19.

В свердловских больницах насчитываются 77 пациентов с новой коронавирусной инфекцией в тяжёлом состоянии (76 — в реанимации, из них 46 — на аппаратах ИВЛ), 371 — в состоянии средней тяжести. Остальные заболевшие находятся в удовлетворительном самочувствии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 549 смертей от COVID-19.

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