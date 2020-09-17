Санкт-Петербург, , 10:44 — REGNUM В Ленинградской области зафиксирован заметный рост числа инфицированных коронавирусом. За прошедшие сутки было выявлено 46 новых носителей SARS-CoV-2, в то время как в начале сентября эта цифра колебалось в районе 30−35 человек в сутки.

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С учетом новых данных, о которых 17 сентября сообщили в федеральном оперативном штабе, всего в Ленобласти с начала пандемии выявлено 7424 заразившихся, 5309 из них на сегодняшний день уже вылечились, в том числе 27 — за прошедшие сутки. Не смог преодолеть болезнь и умер 91 человек.

Отметим, по данным регионального оперштаба, наиболее пораженными коронавирусом районами в Ленинградской области являются Гатчинский, Всеволожский и Выборгский. За последние сутки наибольшее число заболевших было выявлено в городе Всеволожск (4) и в деревне Старая Всеволожского района (3).

По два случая выявлено в городах Кудрово, Приморск, Гатчина, Кингисепп, Кириши, в селе Никольское Гатчинского района, а также в деревнях Кальтино, Лиголамби Всеволожского района и Кипень Ломоносовского района. Еще в 14 населенных пунктах было выявлено по одному новому зараженному.

Добавим, что рост новых заражений наблюдается и в соседнем с Ленобластью регионе, Санкт-Петербурге.

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