Магас, , 09:59 — REGNUM В Ингушетии в 2019 году сохранялись положительные тенденции в сфере демографии. Республика является лидером в РФ по самому низкому показателю смертности и одним из субъектов с наибольшим приростом населения. Об этом доложил в ходе заседания парламента Ингушетии, посвященного итогам работы правительства за 2019 год, премьер-министр Владимир Сластенин.

Ингушетия © ИА REGNUM

По его словам, в республике показатель смертности составляет три человека на 1 тыс. населения. При этом среднероссийский показатель равен 12,3. Что касается рождаемости, то в Ингушетии она в полтора раза превышает среднероссийский уровень: в регионе число родившихся детей на тысячу населения составило 16,4, в то время как в среднем по России — 10,1.

Кроме того, как отметил Сластенин, наблюдается снижение младенческой смертности на 4,8%. По его словам, достижению позитивных демографических показателей способствует работа органов власти по укреплению материальной базы учреждений здравоохранения, привлечению в регион медицинских кадров.