Тбилиси, , 09:58 — REGNUM В Грузии в течение последних суток выявили 179 случаев заражения коронавирусом. Сообщение об этом 17 сентября опубликовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране зафиксированы 2937 человек, у кого тест на SARS-CoV-2 дал положительный результат. Из них 1422 человека победили инфекцию, в том числе десять за последние сутки.

За время пандемии от COVID-19 в Грузии умерли 19 пациентов. В карантине размещены 6633 человека, в стационаре — 836. С начала пандемии проведено 517 590 ПЦР-тестов на коронавирус.

Стоит отметить, что накануне в Грузии сообщили о 196 выявленных случаях заражения SARS-CoV-2. Это был самый большой показатель для страны за время пандемии.

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