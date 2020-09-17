Новосибирск, , 09:01 — REGNUM В Новосибирске к отоплению подключено уже 24 многоквартирных дома. Эти дома воспользовались возможностью раннего подключения, рассказали ИА REGNUM в Сибирской генерирующей компании (СГК).

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Тепло получили многоквартирные дома по улицам Колхидская, Забалуева, Халтурина, Сибирская, Петухова, Мичурина. К отоплению также подключены первые четыре дома в Кировском районе.

Всего, с учётом социальных учреждений, тепло до начала отопительного сезона получат 265 объектов города. Подключены уже более 27% школ и детских садов — 194 объекта, а также 20% учреждений здравоохранения — 47 объектов.

В СГУ уточнили, что после выхода распоряжения мэра о начале отопительного сезона индивидуальное согласование подключения уже не потребуется.