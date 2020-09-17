Москва, , 08:57 — REGNUM Почти 40% российских работников пропускали работу из-за посещения врача. Таковы результаты опроса, проведённого сервисом «Работа.ру».

Запись к врачу — наиболее частая причина отгулов, её назвали 39% опрошенных. В связи с родительскими обязанностями отпрашиваются с работы 27% респондентов, из-за плохого самочувствия — 19%, ещё 9% — из-за необходимости дождаться курьера или мастера по ремонту.

При этом 58% опрошенных отметили, что никогда не лгали начальству о причине пропуска работы. Так, 76% никогда не обманывали руководителя о своём самочувствии ради отгула, однако 22% делали это. Ещё 2% вовсе подделывали больничный лист.

Опрос проходил в сентябре во всех российских федеральных округах, в нём приняли участие 4,6 тыс. респондентов старше 18 лет.