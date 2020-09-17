Бразилиа, , 08:37 — REGNUM За последние 24 часа на территории Бразилии было выявлено свыше 36 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 17 сентября сообщает минздрав страны.

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По данным министерства, за истекшие сутки в стране было выявлено 36 820 новых заразившихся SARS-CoV-2 и теперь их общее число стало составлять 4 419 083.

Также сообщается, что за это же время в Бразилии от COVID-19 скончались 987 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 134 106.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 3 720 312 человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие сутки на территории Китая было выявлено девять новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией.