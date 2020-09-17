Магадан, Магаданская область, , 05:49 — REGNUM В Магаданской области за сутки выявлено 34 новых случая заражения коронавирусом, скончались два человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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Всего с начала эпидемии на Колыме было сделано 61 364 теста, положительных выявлено на 17 сентября — 2555, выздоровели — 1914 пациентов.

Не смог справиться с коронавирусом 21 пациент.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье за сутки из 1836 лабораторных исследований выявлено 68 новых случаев заражения коронавирусом, вылечились 66 пациентов, скончался один человек.