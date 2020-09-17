Пекин, , 03:34 — REGNUM Министерство образования Китая выпустила план действий, направленный на борьбу с растратами продуктов питания в школах и выработку традиции бережливости среди учеников, сообщает 16 сентября агентство Синьхуа.

Воспитание трудолюбия и бережливости должно войти в образовательные курсы для воспитанников учебных заведений, начиная с детских садов и заканчивая вузами, говорится в документе, выпущенном министерством.

Различные мероприятия должны проводиться в интересах продвижения новых стандартов в рамках кампании «Чистые тарелки» с целью привлечения внимания к проблеме растраты продуктов питания, выработки уважения к труду в продуктовой сфере, а также выработки понимания ценности продуктов.

В то же самое время, школьные столовые должны улучшить качество обслуживания учеников, предоставив гибкое меню и способ обслуживания, говорится в плане действий.