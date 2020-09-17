Чанчунь, Китай, , 03:15 — REGNUM Прорванная в результате затяжных ливней и наводнений дамба одного из водохранилищ в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая, была успешно заделана, сообщает 16 сентября агентство Синьхуа.

Брешь в дамбе на реке Иньма близ деревни Уцзячжи города Дэхуэй образовалась в 16:40 по местному времени 13 сентября. Ее размер составил 30 метров в ширину.

Более 3900 человек было переселено в безопасное место. Власти направили 2550 спасателей для ремонта образовавшейся бреши, а также использовали порядка 6000 кубометров песчаника и блочных камней и 300 кубометров специальных материалов.

Власти сообщили, что следующим шагом будет решение проблемы подтопления в дереве, а также оценка масштабов повреждений домов и урожая.