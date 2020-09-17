Вашингтон, , 03:03 — REGNUM В рамках онлайн-трансляции PlayStation Showcase студия Insomniac Games и компания Sony показали игровой процесс Spider-Man: Miles Morales, и раскрыли часть сюжета игры. Ролик был опубликован 16 сентября на YouTube-канале Playstation.

Разработчики подтвердили, что игра войдёт в «стартовый пакет» новой консоли PlayStation 5, т. е. будет доступна сразу после выхода устройства в продажу (12 ноября 2020 года в США и ряде стран, и 19 ноября 2020 в других регионах).

Поклонники серии также смогут приобрести версию Ultimate Edition, с которой будет поставляться код для получения ремастера (старая игра с улучшенной графикой и новыми функциями) Marvel's Spider-Man.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что стоимость PlayStation 5 в США, оборудованной цифровым приводом, составит $499,99. Консоль без него будет стоит $399,99.

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