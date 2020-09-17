Вашингтон, , 02:46 — REGNUM Разработчики игры Deathloop, которая станет эксклюзивом PlayStation 5, показали видео с демонстрацией геймплея (игрового процесса). Ролик был опубликован 16 сентября на YouTube-канале Playstation.

Видео получило название Two Birds One Stone, его длительность составляет около четырёх минут. Повествование ведётся от лица одного из персонажей, попавшего во временную петлю на странном острове.

Геймерам показали особенности игрового процесса и рассказали о способностях и характерах персонажей. Они также дали понять, в чем будет заключаться главная задача игры и что нужно будет сделать главному герою, чтобы разорвать временную петлю.

В августе 2020 года французская студия Arkane, работающая над созданием Deathloop, объявила, что она решила отложить релиз игры на на второй квартал 2021 года. Разработчики также рассказали, как планируют использовать инновационную функцию контроллера DualSense: благодаря ей триггеры геймпада будут блокироваться в случае, если оружие персонажа в игре «заклинит».

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