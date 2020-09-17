Пенсакола, США, , 01:02 — REGNUM Перемещающийся над территорией побережья штата Флорида ураган «Салли» ослабел до тропического шторма. Об этом 16 сентября сообщает Национальный центр США по наблюдению за ураганами.

В настоящее время «Салли» находится в 85 километрах к северо-востоку от Пенсаколы (штат Флорида) и перемещается в северо-восточном направлении со скоростью 11,2 километра в час. Скорость ветра внутри урагана понизилась до 26,8 м/с, что переводит его в ранг тропического шторма.

В результате обрушения урагана «Салли» на побережье Мексиканского залива прошлой ночью, во Флориде и на юге Алабамы произошло «катастрофическое и угрожающее жизням людей наводнение», лишившее электроэнергии порядка полумиллиона жителей региона. В ряде городов власти ввели комендантский час.

Как сообщало ИА REGNUM, на побережье Флориды, Миссисипи и Луизианы, куда приход «Салли» ожидается в ближайшие часы, объявлено штормовое предупреждение. При сохранении направления движения урагана и дальше, он затронет штаты Джорджия, Южную и Северную Каролины.

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