Париж, , 23:56 — REGNUM По данным на вечер среды, 16 сентября, во Франции умерли 31 045 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 46 человек, сообщает национальная служба здравоохранения.

Эпидемия коронавируса во Франции Russian.news.cn

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По последним данным, за минувшие 24 часа в стране было выявлено 9784 новых случая заражения. Кривая роста подтвержденных положительных случаев инфицирования имеет положительный наклон с начала лета. 803 пациента с COVID-19 находятся в реанимации, что на 44 человек больше, чем днем ранее.

Как сообщалоИА REGNUM, ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс выступил с речью, в которой разъяснил, к каким решениям пришло французское правительство в рамках борьбы с распространением коронавируса после специального совета по обороне и национальной безопасности.

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