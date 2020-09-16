Москва, , 23:06 — REGNUM В Москве за последние сутки скончались девять пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили вечером 16 сентября в оперативном штабе столицы.

Скорая помощь Дарья Драй © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация в регионах — трансляция»

"В Москве скончались девять пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — сообщается в Telegram-канале штаба.

Согласно последним данным, всего в столице выявлено уже более 273 тысяч случаев заражения коронавирусом, скончались 5025 пациентов с COVID-19, излечились и были выписаны из больниц около 233 тысяч человек.