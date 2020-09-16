Тирана, , 23:08 — REGNUM В министерстве здравоохранения Албании 16 сентября сообщили, что за последние сутки в результате обследования 884 образцов в стране было выявлено ещё 144 случая заражения коронавирусом. По этому показателю Албания в разы обгоняет соседние Северную Македонию и Косово. Ещё 65 пациентов излечились.

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По данным министерства, всего в Албании было выявлено 11 816 случаев заражения коронавирусом. 6733 человека уже излечились от COVID-19. 343 пациента скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За прошедшие сутки умерли три пациента.

В ведомстве отмечают, что лечение от COVID-19 в стране проходят 4740 человек. Наблюдение за проходящими лечение на дому осуществляют около 1600 семейных терапевтов. На стационарном лечении находится 174 пациента. 16 из них проходят интенсивную терапию и шестеро подключены к аппаратам ИВЛ.

Наибольшее число активных случаев заражения выявлено в Тиране (2372), в портовом городе Дуррес (526) и в Шкодре (365).

В стране наблюдается стремительное ухудшение ситуации: число ежедневно выявляемых случаев заражения стабильно выше 100 человек, при этом количество выздоравливающих в разы меньше. Медицинская система страны движется к коллапсу. Ситуацию осложняет начало учебного года.

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