Пекин, , 20:34 — REGNUM Супруга партийно-государственного лидера КНР Си Цзиньпина — Пэн Лиюань приняла участие во встрече, посвященной 25-й годовщине Всемирной конференции по положению женщин, а также 5-й годовщине совещания глобальных лидеров по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин, проживающих в бедности. Об этом 16 сентября сообщает Синьхуа, отмечая, что встреча проходила в формате видеоконференции.

В своем выступлении на встрече Пэн Лиюань подчеркнула, что Китай был и остается решительным сторонником и активным инициатором «глобального женского дела» и борется за сокращение бедности.

В КНР, по ее словам, проходят массовые мероприятия по искоренению нищеты и подъему уровня жизни, которые напрямую затрагивают интересы женщин, облегчая их социальное и семейное положение.