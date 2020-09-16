Конакри, , 20:32 — REGNUM Из Пекина в африканскую Гвинею вылетела очередная, 28-я по счету группа китайских медицинских специалистов, задачей которых является помощь этой стране в противодействии эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом 16 сентября сообщает Синьхуа со ссылкой на информацию, полученную от Министерства здравоохранения КНР.

В составе группы находится 21 специалист из пекинской больницы «Сюаньу» при медицинском университете «Шоуду», а также двое медиков из Пекинского центра контроля и профилактики заболеваний и столичного Комитета по делам здравоохранения. Специализация экспертов достаточно широка. Помимо противодействия распространению коронавирусной инфекции, перед группой поставлена задача помощи Гвинее и ее медикам в таких сферах, как неврология, нейрохирургия, ортопедия.