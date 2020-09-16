Рим, , 19:46 — REGNUM По данным на вечер среды, 16 сентября, в Италии умерли 35 645 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 12 (днем ранее — на 9), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

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Выздоровели 215 265 человек, за сутки этот показатель увеличился на 620 (днем ранее — на 695).

Число подтвержденных носителей выросло на 1452 (днем ранее — на 1229). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 291 442.

В настоящее время заражены 40 532 человека — на 820 больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растёт уже ровно полтора месяца, за это время увеличилось в 3,5 раза. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.