Сараево, , 19:37 — REGNUM 16 сентября член президиума Боснии и Герцеговины и президент Республики Сербской Милорад Додик прибыл с официальным визитом в Загреб, где провёл встречу с загребско-люблянским митрополитом Порфирием. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

Во время встречи с митрополитом Порфирием член президиума Боснии и Герцеговины выделил от правительства Республики Сербской финансовую помощь в размере 100 000 евро на реконструкцию конгрегационной церкви Преображения Господня в Загребе, которая была повреждена в результате землетрясения.

В продолжение визита в Загреб Додик встретится с президентом Хорватии Зораном Милановичем и председателем правительства Андреем Пленковичем.