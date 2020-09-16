Санкт-Петербург, , 17:58 — REGNUM АО «Газпромнефть Восточно-Европейские проекты», после решения Верховного суда РФ по делу об Охтинском мысе, подало административное исковое заявление к комитету по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (КГИОП). Таким способом компания группы «Газпром» хочет добиться отмены запрета на строительство на части территории Охтинского мыса в Петербурге, где планируется возвести офисный центр «Газпромнефти».

Об этом иске 16 сентября сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Напомним, в августе текущего года Верховный суд России встал на сторону Минкультуры и разрешил застроить часть территории Охтинского мыса в Петербурге, где ранее обнаружили артефакты крепости Ниеншанц XVII века.

Теперь административный истец просит суд признать недействующим полностью со дня принятия распоряжение КГИОП «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Ниеншанц (Охта 1) Шведская крепость 1611−1703 гг., участки культурного слоя неолита и раннего металла V—II тыс. до н.э. и грунтового могильника XVI—XVII вв.».

«Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал административное исковое заявление АО «Газпромнефть Восточно-Европейские проекты, — уточнили в суде. — Предварительное судебное заседание назначено на 6 октября».

Напомним, «Газпром нефть» выкупила часть территории Охтинского мыса еще в 2006 году для строительства высотного «Охта-центра». Археологические раскопки же обнаружили на этом месте артефакты времен шведской крепости Ниеншанц и более раннего периода до возникновения Петербурга — участки культурного слоя неолита и раннего металла V—II тысячелетий до н.э., грунтового могильника XVI—XVII веков.

Градозащитники настаивали на создании музея на Охтинском мысу, но этого так и не было сделано. В итоге от проекта «Охта-центра» отказались, а небоскреб появился на окраине города в комплексе «Лахта центр».

В начале 2020 года стало известно, что, пока ПАО «Газпром» заселяет небоскреб в Лахте, а «Газпром нефть» решила построить себе офисный комплекс «в европейском стиле» на Охте.

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