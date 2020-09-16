Москва, , 14:31 — REGNUM Возможности для использования материнского капитала постоянно расширяются. И это очень важно и с социальной точки зрения, и с точки зрения поддержания потребительского спроса, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

«Сначала его позволили тратить на покупку автомобиля, затем — использовать в качестве первоначального взноса при приобретении недвижимости, теперь же предлагают и расходовать эти деньги на ремонт жилья.

Направлений, где сейчас можно использовать маткапитал, уже достаточно много. Решение абсолютно верное, поскольку, во-первых, позволяет улучшить положение нуждающихся категорий граждан. Во-вторых, стимулирует потребительский спрос.

Ведь, помогая семьям с детьми сделать ремонт (который, кстати, при рождении ребенка бывает остро необходим), работой будут обеспечены специалисты, трудящиеся в сфере производства стройматериалов, DIY-ритейле, ремонтные бригады, соответствующая логистика и так далее по всей цепочке.

Так что предложение использовать материнский капитал на ремонт жилья можно только приветствовать», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, В ближайшее время Общероссийский народный фронт (ОНФ) намерен обратиться в правительство России с предложением о предоставлении возможности тратить материнский капитал на ремонт квартиры.

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