Москва, , 12:38 — REGNUM Повышение акцизов на сигареты и табачную продукцию — вполне обычная история для всех стран, и для России в частности. Коронавирус нанес ощутимый ущерб экономике страны, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя предложение Минфина РФ.

«Заметное снижение цен на нефть с начала весны 2020 года стало ощутимым ударом по российскому бюджету. С января по август на фоне снижения деловой активности Минфин смог собрать в российскую казну 11,7 трлн руб. и это почти на 1,5 трлн руб. меньше, чем в аналогичном периоде 2019 года.

На фоне социализации государства и усиления поддержки населения и бизнеса российский Минфин планирует нарастить расходы на 35% по сравнению к предыдущим месяцам года.

Это означает, что с высокой вероятностью будут пересмотрены в сторону повышения налоги на разнообразную линейку продукции. Внеплановое повышение акцизов — вполне обычная история и в странах с быстроразвивающейся экономикой и в мощных экономических державах.

Вполне логично начать с товаров из категории роскошь, табачной и алкогольной продукции. Последние две категории наносят прямой вред здоровью граждан.

Если Минфину удастся по итогам года собрать более 600 млрд руб. акцизных налогов на табак, то это будет неплохой результат. И есть куда расти.

В России пачка сигарет стоит в 2−3 раза ниже, чем в ЕС. Первый этап повышения акциза приведет к росту розничной цены всего на 20−25 руб.

Важно проводить дальнейшую эффективную зачистку рынка от нелегально ввезенных в Россию табачных изделий. Это поможет и табачным гигантам получить свою прибыль, и государству полнее контролировать рынок, а главное — минимизирует риски для здоровья курильщиков», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минфин РФ предложил увеличить в 2021 году акцизы на сигареты на 20%, чтобы компенсировать рост бюджетных расходов из-за пандемии коронавируса.

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