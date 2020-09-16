Екатеринбург, , 10:39 — REGNUM В Свердловской области выявили коронавирус ещё у 127 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном оперштабе.

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Вирус нашли у жителей Арамильского и Ачитского городских округов, Асбеста, Верхней Салды, Екатеринбурга (70 носителей), Краснотурьинск, Красноуральска, Нижней Салды, Первоуральска, Ревды, Сухого Лога, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Кировграда, Кушвы, Нижнего Тагила, Серова.

Теперь в регионе подтверждено 27 299 случаев выявления коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области закрыли более 350 школьных классов на карантин по ОРВИ или коронавирусу.

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