Санкт-Петербург, , 10:40 — REGNUM В Санкт-Петербурге за последние сутки официально подтвердили смерть еще 25 человек от COVID-19. Петербургская суточная смертность в очередной раз стала самой высокой в России. Об этом сообщили 16 сентября в федеральном оперативном штабе.

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Во всей России за последние сутки подтверждено 132 летальных случая, 25 из них (18,9%) пришлись на Санкт-Петербург, еще 10 человек (7,5%) скончались в Москве, в других регионах двухзначных цифр по смертности нет.

В общей сложности за время пандемии в Петербурге COVID-19 стал непосредственной причиной смерти 2701 человека. Летальность этой болезни в Петербурге достигла 6,77% — такой большой цифры нет ни в одном другом регионе страны.

За последние сутки в городе на Неве выявили еще 207 носителей коронавируса. Это на одного человека больше, чем днем ранее. Общее количество выявленных фактов заражения составило 39 888 случаев за всё время пандемии. Излечились 27 399 человек, в том числе 105 выписаны за последние сутки.

По данным городского опершатаба, за последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 23 625 человек. Под медицинским наблюдением находится 512 человек. Из них двое находятся в обсерваторе, 510 — контактные лица.

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