Токио, , 10:20 — REGNUM Пользователи сервиса Nintendo Switch Online получат бесплатный доступ к игре Donkey Kong Country 2: Diddy's Kong Quest. Об этом 15 сентября сообщил портал gameinformer.

В сервисе также появятся следующие «классические» игры: Mario's Super Picross, The Peace Keepers и SCAT: Special Cybernetic Attack Team. Для получения доступа к ним необходимо оплатить подписку Nintendo Switch Online.

Напомним, Nintendo Switch Online — это сервис подписки для обладателей гибридной консоли Nintendo Switch. С его помощью геймеры могут соревноваться с другими пользователями по сети, а также играть в ретро-игры от Nintendo.

