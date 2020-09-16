Москва, , 10:07 — REGNUM Большинство жителей России (40%) надеются, что в будущем их жизнь и жизнь их семьи станет лучше. Считают, что не изменится 27%, станет хуже — 16%, показал опрос Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

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Через полгода рассчитывают на положительные сдвиги в жизни 29% респондентов. По мнению 18%, жизнь станет хуже. Не прогнозируют каких-либо изменений в семье 40% опрошеных.

Улучшения жизни в целом по стране ждут 23% опрошенных. 31% придерживаются противоположного мнения. Не ждут изменений 34% граждан РФ.

Опрос проведен 24−26 июля и 31 июля — 2 августа 2020 года. Опрошены 1000 граждан РФ старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, 45% жителей России не знают, что с ними будет даже в ближайшие месяцы.

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