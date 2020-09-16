Сухум, , 10:09 — REGNUM Школы в Абхазии нельзя закрывать, несмотря на ухудшение эпидемиологической обстановки в стране. С таким заявлением 15 сентября выступил министр просвещения республики Инал Габлия во время совещания координационного штаба по защите населения от коронавируса.

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«Мы пока можем не останавливать учебный процесс, нужно будет следить за ситуацией и выполнять рекомендации СЭС», — сказал Габлия.

Он добавил, что в Абхазии еще не готовы перейти на дистанционное образование, так как школьников и учителей нужно обеспечить планшетами, а учителей еще и обучить работе с гаджетами.

Бжания на совещании уточнил у Габлии, снабжены ли школы всем необходимым для соблюдения санитарно-эпидемиологических норм. Министр сообщил, что часть школ в этом плане недоукомплектованы. Президент распорядился, чтобы в минпросвещения предоставили данные, чего не хватает, и отметил, что обеспечение школ всем необходимым является приоритетной задачей.

Стоит отметить, что по итогам 15 сентября в Абхазии выявили 52 носителя коронавируса, что является самым большим показателем для страны за время пандемии.

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